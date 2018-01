Adeus MP 703, olá TCU

Na prática, falta uma semana para a MP 703 morrer – por decurso de prazo– e um novo texto já se candidata a tomar seu lugar, para definir as regras dos acordos de leniência entre governo e empresas envolvidas na Lava Jato.

É o projeto de lei 5.208, elaborado por várias entidades, entre elas o Instituto Não Aceito Corrupção. O novo documento muda as normas que centralizavam a discussão com as empresas na antiga CGU.

E o principal: como queriam tantos procuradores e advogados, o TCU e o Ministério Público voltam a ter voz ativa nesses acordos.