Após 33 anos, a cidade de Itaici perdeu para Aparecida do Norte os congressos anuais da CNBB. A maior conferência episcopal do mundo passa a ser realizada, a partir de 2011, na cidade da padroeira do Brasil.

Mas no ano que vem, excepcionalmente, o encontro será em Brasília. Por causa do Congresso Eucarístico, organizado pela arquidiocese da capital federal.

