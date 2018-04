Apesar de todo o esforço de Cármen Lúcia, o STF começa o novo ano com cerca de 8 mil processos a mais do que os que herdou de 2015. Segundo recente declaração da ministra, o Supremo tinha 53.618 processos no fim de 2015.

Já em 2016, foram protocolados 90.713. E, depois de triagem, restaram 61.816 processos em tramitação para este ano.