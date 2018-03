O TJ paulista assumiu a causa da defesa do consumidor. Instalou, na Barra Funda, uma máquina de autoatendimento que permite ao cidadão, por videoconferência, fazer uma reclamação e sair dali já com um acordo.

No cálculo de Marcelo Tostes, da empresa D’Acordo – que implantou o sistema e tem 100 desses totens instalados no País –, pelo menos 200 mil processos deixarão de entrar no Judiciário.

Na fila, para recebê-los estão Rio, Salvador, BH e Brasília.