Ações da Fibria sobem 127% nos últimos 12 meses

As ações da Fibria subiram 127% nos últimos 12 meses. Só em 2018 a valorização foi de 33%. A transação negociada com a Suzano é composta por um valor em dinheiro mais as ações. A composição resulta em R$ 67 por ação.

Em toda a história da Fibria, desde 2009, o papel só atingiu preço maior em… cinco dias diferentes.

Pelo que se apurou, só não está contente quem especulou nos últimos dias da semana passada na expectativa de que a oferta do grupo sinoindonésio Paper Excellence se materializasse.

O próprio grupo, entretanto, admitia em conversas reservadas… não ter os recursos disponíveis.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O que fará a Votorantim com essa liquidez toda da venda, algo como R$ 8,7 bilhões cash? Segundo se apurou, busca novos nichos de investimento, seguindo o conhecido lema do conglomerado de “sair na alta e investir na baixa”. O fato é que a Fibria deu poucos dividendos nos últimos anos.

Leia mais notas da coluna:

+ Skaf deixa a Fiesp em junho para fazer campanha

+ MinC e Ibram divergem sobre decisão do MAM de vender quadro de Pollock