Depois do “beirutaço”, a favor da manutenção do restaurante Frevo na Oscar Freire, agora é a vez do “penicaço”, dia 13 de julho. Organizado por Ivald Granato, manifestantes prometem levar penicos decorados para montar uma instalação em frente ao MAM, acompanhada de shows e performances ao vivo.

Trata-se de um protesto pelo fato do museu não ter aceitado 14 das 16 obras doadas, em testamento, por Arcângelo Ianelli.