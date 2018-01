Acionistas da Vale devem contratar headhunter para escolher sucessor de Murilo Ferreira

Confirmada oficialmente hoje, sexta-feira, a saída de Murilo Ferreira da presidência da Vale — no dia 26 de maio –, a contratação de um novo dirigente segue novo curso. Depois de muitas conversas entre os acionistas controladores, sobre como seria conduzida esta substituição, formou-se um consenso ­em torno da contratação de empresa de headhunter.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vale registrar que o mesmo ocorreu na contratação de Ferreira com prazo recorde. Os headhunters levaram ….cinco dias para chegar ao seu nome.

E aí vem a pergunta: de qual maneira o novo acordo de acionistas, divulgado esta semana, impacta a transição? Segundo fonte credenciada, em nada. O novo desenho será implementado no mesmo mês, logo depois da aprovação do novo nome durante reunião do conselho de administração.

Hoje pela manhã, Ferreira comunicou, em teleconferência, que a decisão de deixar a Vale foi tomada na quinta-feira à noite, de forma antecipada. A razão desta antecipação? Fortes especulações sobre o tema. O governo e acionistas privados já haviam chegado a conclusão de que ele teria cumprido sua missão. Esta posição, somada ao fato de que Ferreira completa 65 anos em 2018, levou à decisão. Há limite legal da idade para ocupar a presidência, portanto a renovação de seu contrato, valeria, na prática, por apenas um ano.