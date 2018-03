Ácido acetilsalicílico

Emocionado, Paulo Niemeyer Filho revelou ontem, à coluna, faceta pouco conhecida do tio Oscar: o destemido arquiteto, revolucionário e comunista, era… hipocondríaco.

Tanto que, por anos, seu médico e irmão, Paulo Niemeyer, o tratou com meia aspirina. E após a morte de Paulo pai, Paulo filho assumiu a função, dando continuidade ao “tratamento”. “Dava certo, por que mudar?”, diverte-se.

Niemeyer lembra também do dia em que o arquiteto ligou para seu pai do carro (sim, já havia celular) e reclamou que estava vendo coisas estanhas. O médico mandou estacionar imediatamente. In loco, Dr. Paulo diagnosticou: uma questão de óculos sujos.

E o coração? “Mesmo sabendo que ele viveu bem e muito, estou triste, sim. Principalmente porque, com ele, vai-se uma época de valores e educação. Foi um privilégio ter convivido com Oscar”, finalizou.