Cinco obras de Max Ernst, até hoje inéditas, serão expostas pela primeira vez no dia 23 de abril, no Masp. Pertencem a um pacote de colagens que recontam uma versão não religiosa do Gênesis – e que, por isso mesmo, eram consideradas blasfemas.

São 184 obras do surrealista alemão que compõem a exposição Uma Semana de Bondade.