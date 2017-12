Achados fashion

As jovens empresárias Valentina Vettori e Georgia Serra Nazar pilotam dias 9 e 10, na galeria Caribé, o GEEV Shop – evento de moda que busca apresentar marcas jovens e não tão conhecidas do grande público. “A ideia é que o evento seja um apanhado de marcas não acessíveis, sem lojas próprias, com DNA e personalidade ímpar”, afirma Georgia. Esta edição, dedicada ao Dia das Mães, ganhou um charme a mais com o shooting #GeevLove, uma exposição em que mulheres reais foram fotografadas usando as roupas feitas exclusivamente para o evento em homenagem à data. A dupla fez uma curadoria seleta de quarenta marcas brasileiras de moda, decoração e beleza, escolhidas cuidadosamente por elas. “Prezamos muito em apresentar novidades, mas sempre agregadas a qualidade e personalidade”, completa Valentina.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.