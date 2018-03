Valmir Campelo, do TCU, fez promessa ao Procon. Colocará em pauta, até o fim do mês, votação do processo que pede às concessionárias de energia elétrica devolução de reajustes tarifários indevidos praticados de 2002 a 2009.

Uma “açãozinha” que envolve R$ 7 bilhões.