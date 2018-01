Acelerador

A Comissão Nacional da Verdade corre contra o tempo para que as Forças Armadas reconheçam “graves violações de direitos fundamentais por elas cometidas durante a ditadura militar”, segundo seu coordenador, Pedro Dallari.

Ele espera que a redenção ocorra em novembro – antes do prazo do relatório final, marcado para 16 de dezembro.

Dallari fez as declarações ontem, no Rio, durante a Conferência Nacional dos Advogados – com apoio do presidente da OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho.