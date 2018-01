Por fato positivo no governo, Meirelles apressa Caffareli no BB

Henrique Meirelles telefonou ontem para Paulo Caffarelli em Londres – onde o agora ex-diretor executivo da CSN passa férias – convidando-o formalmente para assumir a presidência do BB.

Seu nome já circulava pelo mercado financeiro mas, segundo se apurou, a ideia do governo Temer era deixar Alexandre Abreu no comando do BB por mais algum tempo.

Segundo fonte próxima à negociação, as notícias políticas negativas aceleraram o processo de substituição, na busca por fatos positivos.