Ação popular pede suspensão imediata do cinza da Prefeitura

Cinco integrantes da Rede Sustentabilidade pediram, em nome pessoal, à Vara da Fazenda estadual, que determine a suspensão imediata da remoção, por Doria, de grafites e pichações da cidade.

Alegam que o prefeito não tem competência para decidir o que é arte ou não. E pedem que o Conpresp defina critérios para isso.

Missão: proteger o Ibirapuera

Thobias Furtado, do Parque Ibirapuera Conservação, mandou carta à Prefeitura. A ideia da oscip é colaborar nas melhorias do parque buscando investimentos privados. Entre os projetos propostos estão restaurar o Viveiro Manequinho Lopes e recuperar o bosque dos cachorros. Além de melhorar a água do lago.

Ecclestone, da F-1 à rotina em Amparo

A Fórmula-1 “perdeu” Bernie Ecclestone. Mas a cidade de Amparo, no interior paulista, deve ganhar… um aeroporto. Depois de vender seu circo de corridas à Liberty Media, o bilionário inglês decidiu que fará de sua fazenda Ycatu sua segunda casa.

Ecclestone 2

Para tanto, precisa de uma pista larga, de 1.300 metros, onde possa aterrissar seu jatinho intercontinental. Condição essencial para poder dividir seu tempo entre a atividade imobiliária em Londres e a cafeicultura brasileira.