Paulo Skaf ficou possesso com o manifesto dos prefeitos do PMDB a favor de Alckmin. Dos 84 que o partido conta no Estado, 75 declararam apoio ao tucano. O candidato do PMDB pediu à direção que expulsasse Marcelo Barbieri– de Araraquara, um dos que fizeram a defesa mais eloquente do governador.

A direção nacional do PMDB, leia-se Michel Temer, fez vista grossa para o ato.