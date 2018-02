O TRE de São Paulo negou pedido de liminar do Ministério Público Eleitoral para que seja suspensa a veiculação de propagandas do Sesi e do Senai, protagonizadas por Paulo Skaf, até o segundo turno das eleições.

O juiz quer ouvir Skaf antes de tomar a decisão.

Provocada por ação do PSDB, a Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo acusa o presidente da Fiesp, pré-candidato do PMDB ao Palácio dos Bandeirantes, de propaganda antecipada.