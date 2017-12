Alunos do Mackenzie que participaram de protesto contra o impeachment, anteontem, na Rua Maria Antonia, foram… proibidos de usar o auditório da universidade.

Procurada pela coluna, a instituição informou que não considera “oportunas” manifestações que reúnam grande número de pessoas dentro do faculdade.

Outro grupo de estudantes já se organiza para ato contrário – ou seja, a favor do impeachment – no mesmo local, possivelmente no dia 28.

Academia 2

Enquanto isso, a Unifesp, instituição pública de ensino, marcou para segunda-feira um…“ato-debate”. Segundo a reitora Soraya Smaili, o evento não vai conter “posições ou pessoas que representem partidos políticos”.

Convidados? Fábio Konder Comparato, Amelinha Teles, Luís Massonetto, Tales Ab’Saber e José Arbex Jr.