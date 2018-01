Acabou a lua de mel de ambientalistas com Dilma

Durou pouco o bom-humor de ambientalistas que saíram de Paris esperançosos ao ouvir o discurso da presidente Dilma na cúpula do clima, em dezembro. A decepção veio na semana passada, quando ela sancionou o Plano Plurianual – em que vetou os planos sobre energias renováveis e alternativas mas sem tocar nos trechos sobre hidrelétricas ou termelétricas.

Em textos na rede, o ex-deputado Alfredo Sirkis classifica o veto de ‘surrealista, meio incompreensível” e Marcio Santilli, do Instituto Socio-Ambiental, diz que “são vetos do passado contra o futuro”, porque “protegem o modelo corrupto de geração centralizada”.

E a volta do Congresso à ativa, no início de fevereiro, traz novas preocupações. Já nos primeiros dias deve entrar em pauta o chamado “licenciamento fast-track”, que encurta os prazos para concessão de licenças ambientais. E depois vem a PEC 215, que transfere do Planalto para o Congresso a palavra final sobre demarcação das terras indígenas.

É grande o risco de que as ONGs do setor serem derrotadas nas duas causas.