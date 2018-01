Servidores do TRE-DF receberam e-mail interno com orientações sobre… uso do papel higiênico. Alertando que o estoque só daria para outubro por “entraves” na licitação da empresa que fará o serviço.

O texto diz que o consumo aumentou “muito acima do previsto” por causa do recadastramento biométrico.

…o papel?

O TRE disse que a mensagem foi um “equívoco” e pediu para ser “desconsiderada”. Acrescentou que a licitação já foi feita. E não faltou papel.