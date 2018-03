Quem está animada com a vinda de Cristina Kirchner é a imprensa argentina. Que espera, depois do encontro da presidenta com Lula, hoje na Fiesp, poder cobrá-la pelas recentes medidas contra a mídia e fazer perguntas sobre política e economia.

Coisa que, nos últimos tempos, ficou impossível por lá.

