Abu Dhabi tem interesse em comprar Interlagos e Pacaembu

O fundo soberano de Abu Dhabi, o ADIA, está interessado no Pacaembu e no autódromo de Interlagos. “A visita que fizemos recentemente aos Emirados Árabes estão dando frutos”, contou ontem João Doria, depois de passar uma parte de quarta-feira e outra ontem em uma serie de reuniões com oito membros do ADIA.

Eles aterrissaram em SP especialmente para o encontro.

Abu Dhabi 2

O prefeito avisa que os árabes, controladores do segundo maior fundo do mundo, com US$ 800 bilhões – só perde para o fundo da Noruega – também mergulharam a cabeça na lista de imóveis que a cidade pretende vender “Eles tem uma carteira enorme de imóveis pelo mundo”.

Quando começa o processo de privatização? “Vamos enviar, em breve, os projetos para a Câmara”, diz.

Aeroportos privatizados, a pagar em seis anos

O governo Temer conseguiu vender quatro aeroportos ontem. Mas para tanto, teve que flexibilizar regras, como o prazo de pagamento das respectivas outorgas. Acabou exigindo, à vista, pagamento de somente 25% do valor total.

Os restantes 75% poderão ser pagos depois de seis anos.

Isto é, considerando que a oferta foi de R$ 3,7 bilhões, entram para os cofres na União somente R$ 1,35 bilhões.

Aeroportos 2

São Paulo, por sua vez, comemora: exigiu dinheiro a vista na outorga da concessão da rodovia centro Oeste, vencida pelo Pátria e vai conseguir o mesmo que a União agora: R$ 1,3 bilhões cash.