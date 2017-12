Abrindo o peito

Pouco depois do terremoto que abalou o Nepal, o médico Luiz Perezuniu forças com outros quatro colegas e partiram todos rumo ao país para prestar ajuda.

De volta ao Brasil, o grupo continua engajado na causa de outras maneiras. Uma delas foi a parceria firmada com BAW, que produziu uma camiseta com foto feita lá por Luiz – com venda a ser destinada ao projeto @conexãobrasilnepal.

“Me sinto privilegiado de poder fazer parte disso. Fui apenas retribuir o favor que me foi feito pelo povo de lá, que é de uma dignidade sem limites”.