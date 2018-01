Fazenda descobre esquema de empresas falsas para receber Nota Fiscal

Uma equipe da Nota Fiscal Paulista acaba de constatar, em auditoria, que uma série de entidades foram fundadas com o objetivo explícito de… arrecadar créditos.

Na operação, a Fazenda estadual descobriu também que 70% das quase 4.000 instituições do programa adquirem créditos de forma irregular e não respeitam a ideia de que a doação do cupom é decisão única do comprador. Flagradas em tais manobras, 16 instituições tiveram anulados R$ 5,3 milhões em créditos – de um total de R$ 100 milhões distribuídos em 2016.

Exemplo de um abuso frequente: o comerciante aproveita cupons sem indicação de CPF e os cadastra para si mesmo. Tornou-se comum até o furto de urnas (com os cupons) nas lojas, para que sejam redirecionadas a outros beneficiários.

STJ julga ação sobre exclusividade de Claudinho e Buchecha

O STJ analisa hoje ação indenizatória de R$1,65 milhão movida contra a Universal Music pela Nova Impacto Publicidade. Motivo? Em 1996, a Universal assinou contrato de exclusividade com a dupla Claudinho e Buchecha – que já tinha contrato idêntico com a NIP. Segundo a Universal, o primeiro contrato não tinha validade por falta de registro na Escola de Música da UFRJ.

No curso da ação, Buchecha e o espólio de Claudinho também foram condenados a indenizar a Novo Impacto, em R$1,5 milhão

Bloco do Baixo Augusta briga pelo parque da região

Ativistas e foliões aproveitaram o cortejo do Acadêmicos do Baixo Augusta, anteontem, para pressionar João Doria a avançar na criação do Parque Augusta. Como? Com cartazes com o número 15941 fazendo alusão a lei que cria o local.

Alessandra Negrini – a musa do bloco – estava vestida de “Parque Augusta”. Edgar Escandurra e Taciana Barros cantaram composição para a causa. E Tulipa Ruiz vestiu cartaz pedindo o parque.

Raí e Paula convocados para metas esportivas da Prefeitura

A convite de Jorge Damião, da Secretaria do Esporte, Raí participou, no Insper, semana passada, de workshop para ajudar nas metas da Prefeitura para a área João Paulo Diniz e Magic Paula também deram boas ideias para tirar o paulistano do sedentarismo.