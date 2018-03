Abre em Fortaleza mostra sobre as mulheres pesqueiras do Ceará

A partir de um projeto de pesquisa e ensaios fotográfico sobre mulheres que participam da pesca no Ceará, os fotógrafos Sérgio Carvalho e Fernanda Oliveira apresentam a exposição SEREIAS. Com cerca de 30 imagens sobre o universo feminino da pesca artesanal, a mostra abre quarta (13), no Espaço Cultural Correios, em Fortaleza.

Além da exposição, na data será lançado um livro, que relata a experiência. “Trazemos as imagens e documentações sobre essas mulheres que retiram seus sustentos do mar, tais como pescadoras, marisqueiras, lagosteiras, algueiras, que se encontram em quase toda a faixa litorânea do Estado do Ceará”, explica o fotógrafo e parceiro na pesquisa, Sérgio Carvalho.

O projeto recebeu os prêmios Latino-Americano de Fotografia da Colômbia e o Chico Albuquerque de Fotografia da Secretaria de Cultura do Ceará.