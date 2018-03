Lições de arte

Ines Coelho é formada em Fine Arts no Sotheby’s Institute of Arts, em Londres, e, desde o ano passado, dá cursos sobre Arte Contemporânea e Mercado de Arte para grupos na Tofiq House – clube de arte privado que fica em uma casa do Jardim Europa e recebe (sem cobrar) artistas do mundo inteiro para residência de três a seis meses. O local é o lounge oficial dos eventos paralelos à SP-Arte, que começa dia 8. “Somos parceiros da feira. Além de hospedarmos curadores e galeristas de fora, vamos sediar diversos eventos, entre eles a festa de abertura e um jantar com os galeristas que vêm participar do evento”, conta a moça.

