Abilio volta ao Brasil

Abilio Diniz já esta voando de Paris para São Paulo. Sai da França sem ter sido recebido por Jean-Charles Naouri, presidente do Casino. Diniz foi até a França para tentar conversar e decidir com o presidente do Casino, a proposta feita pela empresa Gama ao Carrefour e Pão de Açucar.

Em que consiste a proposta? Pelo que se apurou, ela é para lá de complexa e muito sofisticada.

A grosso modo, podemos dizer que ela envolve uma troca de ações da holding do Pão de Açúcar e aporte de capital por meio Gama, capitalizada pelo BTG e BNDES. E outras operações paralelas incluindo a rede Pão de Açúcar, braço do Grupo Pão de Açucar. Quaria seria o resultado da aprovação da proposta? A holding do Pão de Açúcar ficaria com 12% do Carrefour na França. E no Brasil, a CDB do Pão de Açúcar teria a seguinte conformação na primeira etapa: 78% do Pão de Açucar e 22% Carrefour. Em uma segunda etapa, o Carrefour compraria o suficiente para dividir o controle. da empresa meio a meio.