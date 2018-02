Maria Bethânia faz dois recitais do projeto Bethânia e as Palavras, dias 21 e 22 de outubro, no Teatro Net. Para marcar o relançamento do livro Maria Bethânia Guerreira Guerrilha, de Reynaldo Jardim.

Lançado em 1968, 15 dias antes do AI-5, o livro foi confiscado e a cantora, chamada ao Dops para esclarecimentos.

Rainha 2

A nova edição, organizada por Marcio Debellian e Ramon Mello, é fiel à original e traz matérias publicadas na época do lançamento.