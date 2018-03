Maria Bethânia levou às lagrimas o público do show de 50 anos de carreira, anteontem, em Santo Amaro da Purificação. Com mano Caetano na plateia, cantou Non, Je Ne Regrette Rien, de Édith Piaf, e recitou os mesmo versos em português.

Também homenageou a mãe, Dona Canô: “Do ventre que me gerou, do orixá que me tomou e da mão que me abençoou, é tão lindo estar neste lugar”.