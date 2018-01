Abbas quer voltar ao Brasil

Jack Terpins, presidente do Congresso Judaico Latino-Americano, encontrou-se, domingo em Londres, com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina. Ao lado de Ronald S. Lauder, liderança do Congresso Judaico Mundial, conversaram sobre um acordo de paz permanente no Oriente Médio. Terpins enfatizou o caráter de coexistência harmônica entre comunidades judaicas e árabes na América Latina e, por telefone, conversou com a coluna.

Como foi o encontro?

Foi muito bom. Colocamos a comunidade latino-americana à disposição para encontrar uma solução de paz.

Ele pretende vir ao Brasil?

Sim, ele quer vir e pediu um encontro com as duas comunidades, árabe e judaica. Vamos cuidar disso quando eu voltar para o Brasil.

Quanto tempo durou a conversa com Abbas?

Cerca de uma hora e meia, duas horas. Foi tranquilo, conversamos bastante. E Lula mandou uma carta para ele. /MARILIA NEUSTEIN