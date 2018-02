Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Alfredo Volpi, Anita Malfatti e Di Cavalcanti ganharam destaque no jantar em torno de Marta Suplicy, na casa de Mário Vilalva – embaixador do Brasil em Portugal –, anteontem, em Lisboa. A decoração das mesas teve inspiração nas obras dos artistas. Ideia de Vânia Vilalva, mulher do embaixador.

A ministra desembarcou no país para inaugurar o Espaço Brasil e promover o Ano do Brasil em Portugal.