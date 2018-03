Adivinhe quem vem para palestrar. Ninguém menos que Nouriel Roubini, o “Sr. Apocalipse”, que vai contar para uma fechadíssima plateia paulistana, na quarta-feira, para onde estará indo a crise financeira mundial em 2009.

Traz a tiracolo o colega Frederic Mishkin, que participa do FOMC – o Copom do Fed americano – e dá aulas na Columbia School of Business.

Os anfitriões? Persio Arida e André Esteves, da BTG.