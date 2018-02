Fafá de Belém costura para entrar no mercado de licenciamentos. O primeiro produto a levar o nome da cantora? Sutiã tamanho GG.

A cantora, aliás, está com a agenda cheia: comemorando 40 anos de carreira, começa a escrever um livro de memórias em Lisboa – para onde parte nos próximos dias.

A voz 2

Como se não bastasse, entre shows no Brasil e no exterior, mais Círio de Nazaré em Belém – em outubro –, a cantora trabalha em uma nova ideia: gravar CD com músicas de… bordel, antiga tradição na Amazônia.