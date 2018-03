A vista é linda

Com a missão de mostrar que os imóveis classe A do Rio e de São Paulo não estão tão caros assim, a JHSF acaba de fazer detalhado levantamento. Conclusão? O mais desejado m² do Itaim (cerca de R$ 30 mil), por exemplo, custa um terço do que se cobra em Miami.

E com 1 m² da região do Central Park West, NY, dá para comprar mais de 5 m² no melhor ponto da Vieira Souto – com o mar azul na varanda.

A cotação usada para o estudo foi de R$ 2,20 por dólar.

Já Paris é mais a nossa cara: apartamento de 310 m² na decantada Avenue George Mendel vale cerca de R$ 16 milhões.

Um parecido na Delfim Moreira, de frente para o marzão do Leblon, vale R$ 13 milhões.

Nova York lidera o levantamento da JHSF (em média, o m² na cidade vale R$ 156 mil), seguida por Londres (R$ 118 mil), Paris (R$ 93,5 mil) e Miami (R$ 80 mil).

No Rio? Meros R$ 36,8 mil. Sampa? Irrisórios R$ 23,5 mil.