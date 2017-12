A viagem como vida

A fotógrafa Dani Tranchesi abre a exposição Cuba Antes dos Stones, quarta-feira, na School of Life. No programa da abertura, um bate papo entre Dani e a curadora da mostra, Paula Braga. Juntas, elas vão avaliar como o viajar pode conduzir a uma jornada de autodescoberta. “Vamos abordar as agruras e felicidades de uma fotógrafa que já percorreu mais de 60 países”, diz a curadora. O que inclui “ver um lugar novo com novos olhos”, entender “como as viagens revelam lados pouco explorados de nós mesmos” e o que significa vivenciar a passagem do tempo em um outro país”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.