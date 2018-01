A verdade vai ao plenário

A oposição quer levar ao Congresso a polêmica sobre a Comissão da Verdade, pretendida pelo pessoal ligado aos direitos humanos. A ideia é convocar Nelson Jobim, Paulo Vanucchi e Tarso Genro.

Raul Jungmann vai convidar os três para audiências públicas na Câmara e, além disso, formalizar pedidos de explicação a serem enviados a Dilma e a Lula.

No governo, já tem gente fazendo outra conta: como Lula estava envolvido com Copenhague e Dilma com a campanha, a briga vai sobrar para a secretária executiva Erenice Guerra.