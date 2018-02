O Brasil será o representante dos times estrangeiros no centenário da Copa Coronation de Polo. Rodrigo Andrade, João Paulo Ganon, Luiz Paulo Martins Bastos e Zé Eduardo Matarazzo Kalil jogarão para inglês ver.

Queen Elizabeth assistirá à competição no gramado do Castelo de Windsor. Dia 24, ao lado de 25 mil súditos.

