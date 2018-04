‘A solução é desmilitarizar as PMs e permitir que a polícia investigue’

Ex-secretário nacional de Segurança Luiz Eduardo Soares, que acaba de lançar novo livro, diz que o atual modelo policial está ‘contratando a violência futura’ e que é essencial ‘preservar a Lava Jato’

Antropólogo, cientista político e escritor, Luiz Eduardo Soares reúne no seu mais recente livro os assuntos que mais conhece: Rio de Janeiro, política e segurança pública. A obra, Rio de Janeiro – Histórias de Vida e Morte, recém-lançada no Brasil, terá versão em inglês e lançamento internacional em março na Inglaterra. É um relato de histórias que desconstrói o clichê de “cidade maravilhosa”. Depois de atuar na área de segurança pública nas esferas federal, estadual e municipal, Soares diz nesta entrevista à repórter Marina Gama Cubas que entre seus próximos objetivos está retomar os projetos da juventude – e o principal é dedicar-se mais à literatura.

Mas a agitada convivência com as ciências sociais e a antropologia não o deixam afastar-se, é claro, dos temas ligados à sociedade – em especial, a segurança. Tanto que ele inclui, entre suas missões, ampliar o debate sobre a PEC 51, que trata de mudanças na estrutura do modelo policial brasileiro. “As UPPs estão em ruínas”, alerta. Ao levar jovens pobres de periferia para a cadeia, “estamos contratando violência futura” – pois ao sair eles estarão, aí sim, “prontos para a criminalidade”. Uma de suas propostas: “Que não haja Polícia Militar” e que se adote “o ciclo completo” – ou seja, policiais atuando “desde o patrulhamento à investigação”. Dedicado, atualmente, à tarefa de porta-voz da Rede Sustentabilidade, Soares avisa: não pretende mais assumir cargos políticos. Mas continuará carregando a bandeira por uma profunda reforma na segurança pública e para que a Lava Jato não seja obstruída. A seguir, os principais trechos da entrevista. Seu novo livro trata de sua juventude, do regime militar, da experiência no PT, de episódios que envolvem prefeitos, administradores e até traficantes. São todas histórias reais ou há ficção? A estrutura narrativa é análoga à da ficção, mas não há ficção nas histórias. É claro que, para viabilizar alguns relatos, tive que trocar nomes ou suprimir informações. Mas, sempre que possível, tentei evitar isso. O que o levou a adotar essa estrutura, sem se aprofundar em análises, como tem sido comum em sua obra? O projeto do livro era alcançar um público amplo, não acadêmico, e falar sobre a cidade de uma forma mais original. E também atrair o público internacional. Meu desafio foi inscrever na própria narrativa o elemento analítico. Seria uma tentativa de retorno aos seus primeiros projetos, quando optou por fazer Literatura na graduação? Explicitamente não sei, mas inconscientemente sim. De um lado está o interesse por me comunicar com um universo mais amplo de leitores, uma audiência internacional. Do outro, é uma oportunidade de exercitar a narrativa, ainda que, nesse caso, com o compromisso com o realismo. A ideia é mostrar o Rio de Janeiro por um mosaico que indique aos leitores esferas diferentes da cidade. É, sobretudo, uma guerra contra o clichê. Porque, é preciso vencer a ideia da “cidade maravilhosa”, que circunscreve a experiência do Rio como se fosse uma blindagem contra uma imersão um pouco mais crítica. No livro, você diz que as UPPs ajudariam a modernizar o tráfico de drogas. Por quê? Quando elas existiam e funcionavam, poderiam ajudar a modernizar o tráfico porque impediriam o domínio territorial por parte do tráfico armado. Assim, o tráfico teria que agir como na maioria das partes do mundo: ao invés de controlar um território, formar um exército, investir na coesão interna e no confronto bélico para manter o domínio territorial, funcionaria no varejo nômade sem necessidade de uso de armas e domínio territorial. As UPPs empurrariam o tráfico para uma posição mais racional e isso teria indicações positivas até do ponto de vista da segurança porque teríamos menos morte, menos armas, menos violência. O que teríamos seria um comércio ilegal. Por que você se refere às UPPs no tempo passado? Hoje elas estão em ruínas. É um projeto fracassado porque as polícias continuam as mesmas e os resultados são previsíveis, por mais bem intencionados que sejam. Você foi secretário nacional da Segurança Pública em 2003. O que nota de avanço e de retrocesso na área desde então? Houve experiências importantes em Minas, em Pernambuco, no Rio. Mas elas continuam sendo exceções e o que predomina no Brasil nessa área é a estagnação. Essas boas experiências são sempre iniciativas contra a corrente, que procuram minimizar os malefícios decorrentes do modelo policial vigente. A rotina ditada pela institucionalidade, que aposta no sentido da divisão e do apartamento joga toda as conquistas no ralo. E qual o nosso quadro atual na segurança? É trágico – 56 mil homicídios dolosos por ano, 8% investigados. Temos 92% de homicídios impunes, não investigados. Mas mesmo com esses números não se deduz que o Brasil é o país da impunidade. Esse é o pulo do gato para compreender o nosso quadro na segurança pública. Como assim? Por que não somos o país da impunidade? Porque temos a quarta maior população penitenciária do mundo e a que mais cresce nos últimos 13 anos – 640 mil presos em 2014. Mas os crimes mais graves não são investigados. E o motivo é muito simples de compreender: a Polícia Militar está proibida de investigar, mas está na rua e é instada a apresentar resultados. E o que significa “produzir”, para a PM? Prender. Mas se ela não pode investigar, como é que prende? Em flagrante. Só que os crimes passíveis de prisão em flagrante nem sempre são os que deveriam ser prioritários. Assim, a PM, para produzir, prende e prende em flagrante. Quem? Jovens pretos e pobres das periferias, negociando substâncias ilícitas. Boa parte deles não praticou violência, não estava armada, não estava ligada a organizações criminosas, mas eles estão entupindo as prisões e se organizando para retornar daqui quatro ou cinco anos – aí sim, envolvidos com a criminalidade. Estamos contratando violência futura. Deixamos de investigar crimes mais graves – como homicídio – porque o modelo constitucional define que a polícia ostensiva é proibida de investigar. Qual a proposta alternativa? A proposta é que não haja Polícia Militar. Que haja a desmilitarização e o ciclo completo. Ou seja, toda a polícia que houver cumprirá todas as atividades que pertencem à polícia, do patrulhamento nas ruas à investigação. Hoje, a PM não tem autonomia dos seus membros, não pode investigar, não está regida pela Justiça Civil e não tem as condições para cumprir essa tarefa. Mas não podemos confundir ciclo completo com unificação. A unificação é uma das formas da realização do ciclo completo. A outra forma óbvia é a multiplicação da polícia como há em outros lugares do mundo. Você pode organizá-la por dois critérios: ou por tipo criminal ou por território. Entre os caminhos possíveis para o País, vejo esses. A unificação, em alguns Estados, é insustentável.

Como viu a atuação da polícia paulista frente às ocupações das escolas públicas por estudantes? A PM tem uma natureza incompatível com a orientação para mediação do conflito. No caso recente, transferiu-se para a polícia aquilo que é, basicamente, um erro de condução política do governo. A atitude que o governador acabou tomando teria que estar presente no próprio planejamento de toda a ação de reorganização escolar. O diálogo teria que ter antecedido todo esse processo e tudo isso seria evitado. Temos duas vezes o erro. O principal, que foi o da condução toda por parte do governo e, depois, o erro da abordagem feita por essa polícia – jogada no centro do problema quando ele já foi constituído pelo governo. São erros que se acumulam.

Outro erro recente da polícia foi a morte de cinco jovens no Rio atingidos dentro de um carro com mais de cem tiros… Eu não chamaria de erro. Porque quando dizemos que é um erro perdemos de vista que isso é recorrente e que isso se institucionalizou. Não porque os comandos desejem, mas porque virou um comportamento padrão. Você pode falar em erro no caso do Jean Charles, o brasileiro morto pela polícia de Londres em 2005. Quantos casos como esse aconteceram na polícia londrina? Você conta nos dedos, ao longo de uma década – foi um nítido desvio do padrão de funcionamento da instituição. Mas se, de 2003 a 2014, houve 10.699 mortes provocadas por ações policiais no Estado, e elas correspondem a cerca de 16% dos homicídios, estamos falando de números absurdos, que constituem um padrão. Se se observar recortes temporais mais longos, há um padrão elevadíssimo. Há uma cumplicidade entre as diferentes instituições e isso é muito mais grave.

Você é um dos integrantes da Rede Sustentabilidade… Sou porta-voz no Rio, a gente não chama de presidente. Somos eu e a Ana Paula Abreu.

Você não quer ser candidato? Porta-voz, na Rede, é proibido de se candidatar. É para não fazer desses cargos trampolins para interesses pessoais.

Um eventual cargo político na sua área não está descartado?