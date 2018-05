A seis mãos

Se há um legado que Dilma quer deixar para o País é o da melhor gestão. De olho nessa meta, a presidente pediu para Gleisi Hoffmann para, em conjunto com Miriam Belchior, se concentrar no tema. Herança do governo Lula, o Instituto de Desenvolvimento Gerencial, de Vicente Falconi, assinou contrato ainda na gestão de Paulo Bernardo, no Planejamento, para trabalhar nesse sentido. Mas o esforço pouco avançou barrado pela gigantesca “burrocracia”.

A “Dilma da Dilma”, reconhecida por sua maneira eficiente de gerir assuntos complicados, não pretende perder mais tempo.

Quem diria: a nova chance de colocar a casa em ordem está sendo protagonizada por três mulheres.