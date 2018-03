A quem interessar

A Siemens participa de, pelo menos, dez dos maiores projetos e obras do PAC na área de energia – segundo levantamento feito por fonte política. A participação ou é direta ou por intermédio de empresas incorporadas – como a Chemtech, subsidiária da Siemens na prestação de serviços em engenharia e TI.

São elas:

1. Refinaria Premium 1 no Maranhão (Chemtech)

2. Refinaria Premium 2 no Ceará (Chemtech)

3. Refinaria Abreu e Lima em Pernambuco (Chemtech)

4. Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Chemtech)

5. Plataforma P-58 no Espírito Santo (Chemtech)

6. Usina de Belo Monte, no Pará (Voith Hydro, joint venture da Siemens)

7. Usina de Jirau (Siemens)

8. Usina de Santo Antônio (Siemens)

9. Parques eólicos nordestinos (Siemens)

10. Gasoduto Sudeste/Nordeste, da Petrobrás (Siemens)