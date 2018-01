O Conselho de Administração do Casino na França tem pelo menos dois integrantes também conselheiros da L’Oréal, companhia fornecedora do Grupo: Marc de Lacharriere faz parte do board e Sylvia Jay é chairman da empresa no Reino Unido e Irlanda desde 2011.

A L’Oréal fornece produtos a toda a cadeia de supermercados Casino na França.