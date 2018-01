A quatro mãos

Donas de uma marca de essências para casa, a Ami, Patricia Pirajá (na foto à direita) e Renata Tavares viram sua vida mudar de forma inesperada no fim do ano passado: resolveram fazer também mochilas. A ideia surgiu quando as duas se depararam com o TCC de Mariana Junqueira, sobrinha de Patricia, que concluiu faculdade de moda. Gostaram tanto do resultado das lonas pintadas – parte do projeto da formanda – que resolveram experimentar o tecido para fazer mochilas. Para a próxima coleção, elas convidaram os jovens João Borges (na foto) e Olivia, filha de Renata, (também na foto) para criarem desenhos nas mochilas.

