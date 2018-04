Que chuva, que nada.

Se depender da Coca-Cola, o Festival de Parintins, no Amazonas, vai acontecer normalmente no último fim de semana de junho, com qualquer tempo.

Marcando seu 15º ano como patrocinadora.

