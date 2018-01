A Portugal Telecom pode ter sua participação reduzida para 20 % na fusão com a Oi

Negociações ainda em curso, o Grupo Espírito Santo quer prazo para pagar os 852 milhões de euros que deve a Portugal Telecom. A dívida vence hoje. Mas as conversas podem se estender até amanhã. Pelo que se apurou, qualquer que seja o prazo, o valor da fusão será corrigido imediatamente. Quando o BES pagar a PT, recuperam a sua participação acionária na proporção do montante do desembolso. Com esse acordo em cima da mesa, a PT ficará com posição acionária reduzida a 20%.

