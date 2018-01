A PEDIDO DO PAPA

Carlos Araujo está lisonjeado. Ganhou uma missão mais que especial: a pedido do Vaticano, teve de reunir 32 pinturas em uma mostra para marcar a reabertura do Panteão, em Roma, como espaço de exposições – que acontece dia 25.

As telas escolhidas pelo pintor ilustram passagens bíblicas do Gênesis. “Esse tema é parte comum de toda a humanidade. Então pensando hoje na questão da imigração, da solidariedade, da tolerância… nada mais atual do que isso”, explica o artista, que há 30 anos produz obras de temática bíblica.

Além do Panteão, Araujo inaugura hoje uma exposição individual na prestigiosa Galleria D’Arte Benucci – também na capital italiana.