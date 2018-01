Fatboy Slim, DJ inglês, se apresentou um dias antes do feriado em Sampa. Habituée da ponte-aérea Londres/São Paulo, desta vez arrumou tempo para conhecer melhor a cidade. Em conversa com a coluna, contou o que achou.

Dos bairros que visitou, de qual gostou mais?

Da Vila Madalena, principalmente dos grafites que vi ali. Tem rua inteiramente grafitada. Os hippies e a vida noturna me lembram Ibiza.

E no Rio?

Gosto de Santa Tereza, é um bairro muito legal também. Mas adoro o caos paulistano. Entre as duas, me identifico mais com São Paulo. O fato é que acho a cultura brasileira extremamente interessante.

Música brasileira cai bem?

Amo! Gosto muito de Elis Regina, ela tinha uma voz maravilhosa. E adoro o som de Jorge Benjor e Seu Jorge.

O que acha da Copa do Mundo no Brasil, em 2014?

Apesar de não jogar futebol, estou muito entusiasmado. Estarei no Brasil durante todo o torneio – fui contratado para fazer muitos shows.

/SOFIA PATSCH