A NY de cada um

As irmãs Renata e Bruna Paraíso decidiram fazer de Nova York seu objeto de trabalho. Como Bruna mora por lá, ambas desenvolveram e criaram um site, o NY Tips, somente com dicas pouco óbvias – e, portanto, nada turísticas – sobre a Big Apple. Em pouco tempo, a dupla acumulou mais de 85 mil seguidores – e, para dar conta da demanda de tantos leitores –, começou a elaborar roteiros personalizados. A partir de informações sobre cada cliente, as duas buscam programas que se encaixem em seu perfil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.