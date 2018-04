A novela dos guaranis

Quem viu o “filme” sobre a reserva contínua de Raposa Serra do Sol pode se preparar para o replay. Começam a chegar hoje à área dos guaranis, no Mato Grosso do Sul, os técnicos e antropólogos da Funai encarregados de definir onde começa e onde acaba a área exclusiva dos indígenas.

Escaldados pela derrota em Roraima, fazendeiros da região estão armados até a 3ª instância: foram ao STF pedir orientação. E o governador André Puccinelli promete “vigiar” a ação da Funai.

Um dos planos do pessoal: exigir notificação, com 10 dias de antecedência, para deixar o pessoal entrar.