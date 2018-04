Festa no arraial dos antifumantes. O IPI alto, as restrições à publicidade e às áreas para fumar já dão seus frutos na queda de vendas do setor. Depois de ter encolhido 1,4% em 2007, segundo a consultoria Nielsen, em 2008 elas diminuíram, no País, mais 1,5%.

É pouco? Compare-se então com a Indonésia, onde o tabagismo corre solto, diz o médico João Paulo Lotufo, da USP. Lá o número de fumantes cresceu 139% entre 1995 e 2004.