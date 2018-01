A Natura vai expor fotos de foliões nos relógios e pontos de ônibus de São Paulo

A menos de três semanas do início oficial do Carnaval, a folia já agita as ruas da cidade.

De olho nos foliões paulistas, a Natura promove ação, a partir de amanhã, terça-feira, em São Paulo.

Por uma semana, a marca vai expor em relógios e pontos de ônibus, fotos de foliões registradas por Ivan Shupikov, nas comemorações pré-Carnaval. O fotógrafo passou pelos blocos Sargento Pimenta, Bangalafumenga, Monobloco e Baixo Augusta e clicou seus foliões.

As imagens fazem parte da ação de marketing da marca, Viva sua Beleza Viva, criada pela Agência Africa.