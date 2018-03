José Aníbal já tem projeto para o barulho tucano nos 15 anos do Plano Real. Ele quer reunir – e reconciliar – em sessão solene do Congresso, dia 30 de junho, os padrinhos do plano, FHC e Itamar Franco.

No dia seguinte, Itamar assina sua filiação ao PPS, em Juiz de Fora.

